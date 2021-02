A sessão pública desta terça-feira, no Parlamento, será dominada pela investigação internacional OpenLux, publicada ontem pelo jornal Le Monde e que vem pôr a nu alegadas lacunas na luta do país contra o branqueamento de capitais.

Parlamento. OpenLux domina sessão pública desta terça-feira

Diana ALVES A sessão pública desta terça-feira, no Parlamento, será dominada pela investigação internacional OpenLux, publicada ontem pelo jornal Le Monde e que vem pôr a nu alegadas lacunas na luta do país contra o branqueamento de capitais.

De acordo com a agenda da Câmara dos Deputados, a sessão pública de hoje, com início marcado para as 14h30, começa com uma declaração do Governo sobre a OpenLux. A declaração será depois seguida por um debate, sendo que as bancadas parlamentares terão cinco minutos para reagir às explicações do Executivo.

Esta não será a primeira reação do Governo ao estudo. Depois de um primeiro comunicado à imprensa no qual rejeitou todas as acusações, os ministros das Finanças, Pierre Gramegna, e da Justiça, Sam Tanson, foram ouvidos ontem pelos deputados das comissões parlamentares da justiça e das finanças.

E o tom foi o mesmo do comunicado de imprensa inicial: “o Luxemburgo respeita todas as regras europeias e internacionais em matéria de fiscalidade, de transparência, de luta contra o branqueamento e financiamento do terrorismo”, pode ler-se na nota divulgada no site da Câmara dos Deputados após a sessão.

OpenLux. Investigação destapa retrato de um paraíso fiscal chamado Luxemburgo Uma reportagem internacional faz a radiografia do carrossel de dinheiro que entra no Grão-Ducado para fugir aos impostos noutros países.

A investigação conduzida pelo Le Monde, que durou um ano e envolveu outros 16 meios de comunicação social, reavivou o debate sobre evasão fiscal no país, vários anos após o escândalo LuxLeaks.

Com base em mais de três milhões de documentos, os jornalistas alegam que o Luxemburgo continua a ajudar bilionários, multinacionais, artistas, atletas, políticos e até membros de famílias reais a fugir aos impostos. Mas isso não é tudo.

A investigação também acusa a praça financeira nacional de encobrir fundos provenientes de atividades criminosas, sendo citados os exemplos da máfia italiana e da máfia russa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.