Parlamento nunca foi tão solicitado como no último ano

Susy MARTINS "Nunca fomos tão solicitados, como este ano". Foi esta a constatação do presidente do Parlamento, Fernand Etgen, esta segunda-feira, ao apresentar o balanço do trabalho parlamentar 2019-2020.

A Câmara dos Deputados continuou operacional durante a crise sanitária, sendo que as sessões plenárias passaram a ser no Cercle Cité, na cidade do Luxemburgo, a partir de 17 de abril, a fim de garantir o distanciamento físico. Fernand Etgen sublinhou que só nos últimos seis meses dois terços das reuniões das comissões parlamentares foram realizados através de videoconferência para evitar a propagação do coronavírus.

Durante todo o ano parlamentar, os deputados estiveram cerca de 235 horas em plenário, onde votaram projetos de lei importantes para os residentes do Luxemburgo.



Estado da Nação. 14.800 empresas receberam luz verde para desemprego parcial O Governo acordou o desemprego parcial a perto de 15 mil empresas. Esta foi uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, no seu discurso sobre o Estado da Nação esta terça-feira.

No total foram depositados 157 projetos de lei, sendo que 147 projetos foram aprovados, dos quais 60 durante o estado de emergência. Houve ainda 60 sessões públicas. Os deputados recorreram às questões parlamentares para questionar o Governo sobre os mais variados temas. Ao todo foram colocadas 1.676 questões, sendo que 1.650 obtiveram resposta.

