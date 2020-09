Parlamento migra para sistema digital

O Parlamento luxemburguês continua com as obras de modernização. Depois da renovação do mobiliário, a Câmara dos Deputados passa agora a contar com um sistema de tecnologia digital, substituindo a infraestrutura analógica.

Henrique DE BURGO

O Parlamento luxemburguês continua com as obras de modernização. Depois da renovação do mobiliário, a Câmara dos Deputados passa agora a contar com um sistema de tecnologia digital, substituindo a infraestrutura analógica.

O novo sistema inclui a instalação de um dos softwares mais atuais e seguros de comunicação entre os deputados, que permite, entre outras coisas, o voto eletrónico, a partilha de documentos e o acesso à Internet.

A instalação de ecrãs táteis e cerca de 100 microfones autónomos são outras das novidades. Segundo o responsável de Tecnologias de Informação do Parlamento, Eric Ernster, o novo sistema digital é mais estável para este tipo de instalações críticas e permite uma maior flexibilidade durante os trabalhos parlamentares.

Ao mesmo tempo, vai ser possível montar e desmontar rapidamente as novas instalações em ocasiões especiais. A Câmara dos Deputados funciona também como sala de receções e galas organizadas pelo Palácio Grão-Ducal.

Recorde-se que o Parlamento funciona temporariamente no Cercle Cité, na Place d’Armes, um salão com 500 metros quadrados que permite manter as distâncias seguras entre deputados e membros do Governo, sem perturbar os trabalhos parlamentares.



