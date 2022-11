Depois do aumento excecional do preço do gás, o Governo decidiu limitar o aumento do preço do gás natural até 15% para os clientes residenciais, entre outubro de 2022 e dezembro de 2023.

Energia

Parlamento luxemburguês aprova limite do preço do gás natural

A Câmara dos Deputados aprovou, esta quarta-feira, o projeto de lei que prevê a contribuição do Estado para limitar o aumento dos preços de fornecimento de gás natural.

Depois do aumento excecional do preço do gás, o Governo decidiu limitar o aumento do preço do gás natural até 15% para os clientes residenciais, entre outubro de 2022 e dezembro de 2023.

Ao todo, o impacto orçamental desta medida que prevê apoiar as famílias está estimado em cerca de 500 milhões de euros, sendo que o Estado vai também continuar a suportar os custos da rede de gás até ao final do próximo ano.



