Parlamento homenageia Eugène Berger na sexta-feira

A sessão pública em memória do ex-líder do grupo parlamentar do Partido Democrático (DP) está agendada para as 15:00 da próxima sexta-feira.

O último dia do mês de janeiro ficará marcado no Luxemburgo pela homenagem do Parlamento ao antigo deputado Eugène Berger.

Foi, de resto, na Câmara dos Deputados que foi tornada pública há seis dias a morte de Eugène Berger. A causa do óbito nunca foi revelada, sabe-se apenas que o político, de 59 anos, foi hospitalizado nos cuidados intensivos no dia 17 de janeiro. Morreu quatro dias depois.

Na semana passada todas as sessões públicas previstas foram canceladas. Os próximos plenários estão agora marcados para os dias 4, 5 e 6 de fevereiro.

Eugène Berger foi presidente do grupo parlamentar do DP durante os últimos seis anos, tendo sido eleito pela primeira vez para o Parlamento em 1994. Professor de escola primária, Berger foi igualmente secretário de Estado do Ambiente, entre 1999 e 2004, no governo de Jean-Claude Juncker (CSV) e Lydie Polfer (DP).

Berger fica igualmente para a história como o primeiro e até agora único luxemburguês a chegar ao cume do Monte Evereste (8.848 metros), a montanha mais alta do mundo. O alpinista de Bettembourg alcançou esse feito em 1992.

SM / MP