Parlamento homenageia Camille Gira e aprova nova lei do bem-estar animal

A cerimónia de homenagem ao secretário de Estado Camille Gira, falecido a 17 de maio, realizou-se junto ao ministério de Estado e contou com o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa, o primeiro-ministro Xavier Bettel, bem como de outros elementos do governo, do parlamento, do corpo diplomático e da vida política e social do Luxemburgo.