Parlamento e setor da justiça felicitam Guillaume e Stéphanie

Diana ALVES Depois do governo, também o Parlamento e o setor da justiça felicitaram o casal herdeiro grão-ducal pelo nascimento do seu primeiro filho.

Numa carta oficial, em nome dos membros da Câmara dos Deputados e da administração parlamentar, o presidente do Parlamento, Fernand Etgen, congratulou Guillaume e Stéphanie pelo nascimento do príncipe Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, desejando-lhes as maiores felicidades.



Depois do governo, o setor da justiça também se pronunciou sobre o nascimento do futuro grão-duque. O presidente do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Jean-Claude Wiwinius, e a Procuradora de Estado, Martine Solovieff, enviaram uma mensagem de felicitações aos novos pais.

Conheça a primeira foto do Príncipe Carlos pelo Skype O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa puderam ver o seu neto à distância.

Stéphanie deu à luz no domingo, 10 de maio, na Maternidade Grande-Duchesse Charlotte, na cidade do Luxemburgo. Charles, o primeiro filho do casal herdeiro, é o segundo na linha de sucessão ao trono, ficando apenas atrás do pai.

A primeira imagem do bebé foi divulgada ontem, depois de os avós terem visto o neto pela primeira vez através de videochamada, devido à pandemia da covid-19.







