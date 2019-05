Este parlamento, criado em 2008, é uma plataforma de jovens entre os 14 e os 24 anos, com a missão de debater as questões que interessem aos jovens e fomentar o compromisso destes com a política.

Parlamento dos Jovens recebe Jean Asselborn

O Parlamento dos Jovens vai reunir-se este sábado, naquela que será a última sessão da sua legislatura 2018/2019.

Na ordem do dia constam resoluções relacionadas com o défice democrático do Luxemburgo, a gestão dos resíduos, o euroceticismo e a utilização de ‘tablets’ no sistema de ensino.

Os projetos que forem validados pelos ‘jovens parlamentares’ irão depois ser apresentados em 7 de junho, na Câmara dos Deputados.

Nesta última sessão, os jovens vão receber a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, que vai abordar a situação atual na Europa, as eleições europeias e a importância do empenho dos jovens para o futuro da Europa.

Desta cimeira ‘saíra’ também um novo presidente do Parlamento dos Jovens.

Este parlamento, criado em 2008, é uma plataforma de jovens entre os 14 e os 24 anos, residentes no Luxemburgo. Entre as suas principais missões estão: debater de todo o tipo de questões que interessem aos jovens e fomentar o compromisso dos jovens com a política, através da elaboração de pareceres e resoluções, que serão depois transmitidos aos políticos.