Direitos Humanos

Parlamento do Luxemburgo reafirma direito das mulheres ao aborto

Redação A deputada Myriam Cecchetti convocou a Câmara dos Deputados a ir mais longe e a consagrar o direito à autonomia corporal das mulheres na Constituição do país.

A grande maioria dos deputados luxemburgueses reafirmou o princípio de que o aborto é legal no Luxemburgo. Os deputados concordaram que o quadro legal que autoriza o aborto deve ser protegido.

Uma resolução nesse sentido foi proposta pela deputada Carole Hartmann do Partido Democrata (DP) e aprovada com 56 votos a favor e apenas quatro votos contra, segundo a RTL.

A resolução é uma espécie de "resposta" à decisão do Supremo Tribunal dos EUA que anulou, na sexta-feira, a proteção do direito ao aborto em vigor no país desde 1973, numa decisão classificada como histórica e que permitirá a cada Estado decidir se mantém ou proíbe tal direito.

Esta terça-feira, cerca de cerca de 150 manifestantes realizaram um protesto em frente à Embaixada dos EUA na Cidade d0 Luxemburgo. Cartazes com todo o tipo de mensagens foram levantados, mas houve uma frase em destaque: "My body, my choice" ("O meu corpo, a minha escolha").

No Parlamento luxemburguês, apenas o Partido da Reforma Democrática Alternativa (adr) votou contra a resolução.

O deputado Fernand Kartheiser argumentou que a lei de 2014 é "meramente uma descriminalização" e não representa um direito ao aborto e sublinhou que a Constituição do Grão-Ducado não menciona o direito ao aborto.

Por essa razão, o Partido de Esquerda (Déi Lénk) exigiu exatamente isso: a deputada Myriam Cecchetti convocou a Câmara dos Deputados a consagrar o direito à autonomia corporal das mulheres na Constituição do país.

O Partido Verde (Déi Gréng) manifestou-se a favor de uma nomenclatura neste contexto, ou seja, uma designação clara do direito das mulheres ao aborto.

