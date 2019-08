O objetivo é que o setor da restauração “seja obrigado [por lei] a servir água da torneira a todos os clientes que consumam qualquer outra coisa no local”.

Luxemburgo 2 min.

Parlamento discute se restaurantes serão obrigados a servir água da torneira gratuita

Paula SANTOS FERREIRA O objetivo é que o setor da restauração “seja obrigado [por lei] a servir água da torneira a todos os clientes que consumam qualquer outra coisa no local”.

Em Portugal, França ou Noruega uma refeição servida num restaurante ou café pode ser acompanhada por simples um jarro de água da torneira, se os clientes assim o desejarem. De forma gratuita.

No Luxemburgo não porque a quase totalidade dos espaços de restauração obrigam ao consumo de água engarrafada, recusando-se a oferecer água potável.

Agora mais de 5000 habitantes do Grão-Ducado exigem que lhes seja dada a opção de escolha por direito legal.

Assim o demonstraram com a assinatura da petição “O direito à água da torneira”, lançada pelo Refill Lëtzebuerg e que encerra amanhã, dia 30.

O objetivo é que o setor da restauração “seja obrigado [por lei] a servir água da torneira a todos os clientes que consumam qualquer outra coisa no local”, lê-se no texto da petição.

Até hoje de manhã, a petição 1319 na Chambre de Députés contava já com 5199 assinaturas, mais meia centena do que as necessárias para a petição poder ser discutida no parlamento e poder ser objeto de um decreto-lei.

David Kieffer, co-fundador da Refill Lëtzebuerg, lembra que até há locais da restauração que lançam o aviso nos seus sites de que “não servem água da torneira”.

Agora esta situação pode mudar. O número das assinaturas já ultrapassou as necessárias (4500 assinaturas) para o tema ir a discussão parlamentar e poder ser legislado.

A adesão à petição significa que “as pessoas apoiam fortemente esta iniciativa”, declarou, contente, ao Contacto David Kieffer.

Chegou a altura de dizer basta. “A disponibilidade de servir água da torneira gratuita na restauração deve ser legislada. É isso que a nossa petição pede”, declara este ambientalista. E mais de 5000 concordam.

Claro que quem desejar pode continuar a pedir água engarrafada, mas deve poder haver alternativa, vinca Kieffer.

Este responsável da Refill Lëtzebuerg dá como exemplo outros países europeus, além de Portugal, onde isso acontece: Na Noruega a água potável é grátis, na Áustria é servida a preço de custo e na França é um direito legal.

Como assinala na petição, a água potável do Luxemburgo “é de alta qualidade” e está disponível diretamente da torneira. A adoção de uma tal lei “irá reduzir significativamente o transporte e importação de água e proteger o meio ambiente”.