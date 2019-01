A Câmara dos Deputados discute hoje as prioridades da Comissão Europeia para 2019.

Parlamento discute prioridades da Comissão Europeia para 2019

Diana Alves

Além da tradicional receção de ano novo, este é o único ponto na agenda dos deputados no dia em que o Parlamento regressa ao trabalho, após as férias de Natal.

Os deputados que integram a comissão parlamentar dos Negócios Estranheiros e Europeus reúnem-se esta manhã com a chefe da representação da Comissão Europeia no Luxemburgo, Yuriko Backes, para uma troca de impressões sobre o programa de trabalho do Executivo comunitário para este ano.

Ao longo do resto da semana, os deputados vão estar ocupados com o programa do Governo para os próximos cinco anos. Os vários ministros serão ouvidos na especialidade. O primeiro é o do Desporto, Dan Kersch, na terça-feira.

Kersch estreia-se assim enquanto ministro do Desporto – pasta que pertencia a Romain Schneider na legislatura anterior – perante os membros da comissão da Saúde e do Desporto.