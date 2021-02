Ainda não se sabe se medidas sanitárias atuais vão ser alteradas ou prolongadas.

Parlamento decide futuro das regras covid na próxima semana

Diana ALVES

Uma coisa é certa, as futuras regras de luta contra a pandemia no Luxemburgo – sejam elas mais ou menos restritivas do que as atualmente em vigor – serão decididas dentro de uma semana. De acordo com a agenda do Parlamento, a sessão pública consagrada à matéria deverá acontecer no dia 18 ou no dia 19 deste mês.

As regras altualmente em vigor expiram no dia 21 de fevereiro e, mesmo que o Governo opte pelo seu prolongamento, essa decisão terá de passar pela Câmara dos Deputados. Recolher obrigatório das 23:00 às 06:00, limitação dos contactos sociais e restaurantes e cafés fechados são algumas das regras que, a serem prolongadas ou adaptadas, precisarão do aval dos deputados.

Entretanto, à margem desse arsenal de restrições, o Executivo avançou com outras medidas, que não passaram pela Câmara dos Deputados. É o caso dos testes negativos à covid-19 exigidos a todos os passageiros que aterram no Findel, uma exigência que estará em vigor até ao fim deste mês.

Outra das decisões tomadas recentemente face à evolução da pandemia diz respeito ao encerramento das escolas fundamentais (pré-escola e primária). Os alunos do fundamental ficam em ensino à distância pelo menos até sexta-feira, 12 de fevereiro. O ministro da Educação decidirá nos próximos dias se as crianças daquele nível de ensino regressarão à sala de aula no dia 22 de fevereiro, após as férias de carnaval.



