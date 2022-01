O debate no Parlamento, a pedido do primeiro-ministro, Xavier Bettel, tem início marcado para as 14h e deverá prolongar-se durante várias horas.

Covid-19

Parlamento debate hoje vacinação obrigatória

O Parlamento luxemburguês vai debater esta tarde a vacinação obrigatória no país. A pedido do primeiro-ministro, Xavier Bettel, que quer um consenso político sobre esta matéria, a Câmara dos Deputados vai analisar e debater se o país deve ou não avançar para a vacina obrigatória contra a covid-19, e sob que moldes esta deveria de ser feita.

O debate no Parlamento tem início marcado para as 14h e deverá prolongar-se durante várias horas. Durante a sessão



Vacinação obrigatória para toda a população ou só para alguns? O parlamento do Luxemburgo vai votar quarta-feira a obrigação vacinal no país. Saiba como é esta medida polémica nos outros países da Europa.

Um grupo de peritos, mandatado pelo Governo, já analisou a vacinação obrigatória e recomendou que esta fosse imposta a pessoas com mais de 50 anos, profissionais de saúde e os prestadores de cuidados a pessoas vulneráveis.

O primeiro-ministro já admitiu que o tema da vacinação obrigatória é um dos mais difíceis do seu percurso como líder do Governo.

