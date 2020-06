A situação dos lares de idosos e estruturas para pessoas com deficiência são outros dos temas a marcar a agenda parlamentar.

Parlamento debate hoje consequências económicas e sociais da crise sanitária

Susy MARTINS

Os parlamentares têm esta semana uma agenda bem preenchida. Além dos trabalhos nas várias comissões parlamentares, os deputados vão reunir-se com o Governo em quatro sessões públicas no Cercle Cité.

Governo vai aligeirar restrições a visitas nos lares As ministras Corinne Cahen e Paulette Lenert afirmaram que a segurança dos utentes "vai continuar a estar no centro das prioridades".

Hoje, por exemplo, vai ser abordada a situação dos lares de idosos e estruturas para pessoas com deficiência, mas também as consequências económicas e sociais da crise sanitária.

Já amanhã vão estar em cima da mesa cinco projetos de lei, nomeadamente um sobre as indemnizações para os trabalhadores que se encontram de baixa médica e outro sobre a licença por razões familiares.

O congelamento das rendas até ao final do ano e as garantias do Estado de um valor de 150 milhões de euros são os temas que vão ser debatidos pela Câmara dos Deputados na quinta-feira.

Com tanto trabalho pela frente, o Parlamento reúne-se em sessão pública também no sábado, algo que é bastante raro. Os deputados irão debater quatro projetos de lei, com destaque para dois que visam introduzir uma série de medidas temporárias relativas ao bom funcionamento das autarquias.



