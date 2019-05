Na véspera das cerimónias fúnebres do Grão-Duque Jean, a Câmara dos Deputados presta uma última homenagem ao antigo chefe de Estado.

Parlamento com sessão solene em honra do Grão-Duque Jean

Susy TEIXEIRA MARTINS

A sessão solene tem início marcado para as 14:30 e conta com a presença do Grão-Duque herdeiro Guillaume.

O presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, e o primeiro-ministro, Xavier Bettel, vão discursar durante a sessão solene. Note-se que os 60 deputados e os 17 membros do Governo já tinham observado um minuto de silêncio em memória do Grão-Duque Jean a 24 de abril.

Jean do Luxemburgo governou de 1964 a 2000, altura em que abdicou a favor do seu filho Henri, atual chefe de Estado.

Jean casou a 9 de abril de 1953 com a Princesa Joséphine-Charlotte da Bélgica, que viria a falecer em 2005. Tem cinco filhos: o Grão-Duque Henri, os príncipes Jean e Guillaume e as princesas Marie-Astrid e Margaretha.

O funeral do Grão-Duque Jean ocorre amanhã, às 11:00, na Catedral Notre-Dame, na cidade do Luxemburgo.

A Rádio Latina vai acompanhar as cerimónias fúnebres de Jean do Luxemburgo, com uma emissão especial, a partir das 10:00.