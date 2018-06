O Parlamento do Luxemburgo aprovou esta terça-feira (12) o projeto-lei que reorganiza a Polícia Grã-Ducal, com o objetivo de modernizar e adaptar as forças de segurança à realidade do país.

Parlamento aprova reforma da polícia

O Parlamento do Luxemburgo aprovou esta terça-feira (12) o projeto-lei que reorganiza a Polícia Grã-Ducal, com o objetivo de modernizar e adaptar as forças de segurança à realidade do país.

A reforma da lei diz respeito principalmente a cinco aspetos: a organização da direção geral da polícia, a organização territorial, a organização da polícia judiciária, os meios legais da polícia administrativa e os recursos humanos da Polícia.

Entre outros aspetos, a nova lei estipula uma alteração ao nível da organização territorial, passando de 6 para 4 regiões (Região Capital, Região Norte, Região Sudoeste e Região Centro-Leste). Estas regiões correspondem aos distritos judiciais do país.

Com a nova lei desaparecem também os chamados centros de intervenção, passando a haver apenas esquadras, mais próximas do cidadão. Aliás, o objetivo da reforma é introduzir a filosofia do “policiamento de proximidade”.

Nesse sentido, esta reorganização territorial visa aumentar a disponibilidade de policiais para o cidadão e garantir uma maior presença de patrulhas no terreno. Assim, “13 esquadras de polícia vão funcionar 24 horas por dia, uma parte das esquadras de polícia vai funcionar, entretanto, de segunda a sexta das 7:00 às 21:00”.

Além disso, algumas das 51 esquadras que existem atualmente serão alvo de fusões, dando assim lugar a estruturas maiores e com mais meios de ação.

Com esta reforma será também criado um serviço nacional de polícia judiciária com três serviços descentralizados, permitindo uma luta coordenada contra o crime no Grão-Ducado.

A nova lei prevê ainda o reforço de recursos humanos, com recrutamento, integração e progressão na carreira.

Após a votação na Câmara dos Deputados, o vice-primeiro-ministro e ministro da Segurança Interna, Étienne Schneider, saudou a aprovação do projeto de lei sobre a reforma e modernização da Polícia Grão-Ducal.

"Através de uma organização mais eficiente, maior proximidade e mais meios técnicos e pessoais, esta reforma moderniza os serviços policiais e adapta-os à realidade da sociedade luxemburguesa. As esquadras de polícia receberão mais recursos e, especialmente, recursos humanos, permitindo uma presença reforçada da polícia no terreno”, afiançou Étienne Schneider.

