Parlamento aprova nova versão da ‘lei covid’

Diana ALVES

O Parlamento aprovou esta tarde a nova versão da chamada ‘lei covid’. O texto, que prevê também que as medidas de luta contra a pandemia sejam prolongadas até ao final do ano, foi aprovado com os votos do DP, LSAP, déi Gréng, Partido Pirata e déi Lénk. O ADR votou contra e o CSV absteve-se.

Entre as alterações à legislação atual está a duração do isolamento das pessoas infetadas com o novo coronavírus que é reduzida de 14 para 10 dias.

Durante este período de confinamento em casa, a pessoa infetada deve evitar o contacto com outras pessoas e não é autorizada a sair.

O texto hoje votado no Parlamento esclarece também que as viseiras não substituem o uso de máscara.

Uma pessoa que apenas usar viseira numa situação em que o uso de máscara é obrigatório, arrisca-se a uma multa.Entre as medidas que já estavam em vigor desde o final do mês de julho destaque para o uso obrigatório de máscara nos transportes públicos e em espaços fechados (lojas, supermercados, etc.).

Quanto a multas, a ‘lei covid’ estipula coimas de 25 a 500 euros para quem não respeitar as medidas de isolamento ou quarentena. Já as empresas que violarem as regras sanitárias, a multa é de 8.000 euros em caso de reincidência.



