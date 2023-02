As duas novas futuras comunas tornar-se-ão efetivas no próximo dia 1 de setembro.

Parlamento aprova mais duas novas fusões de comunas

Depois da aprovação das populações locais em referendo e da luz verde do Governo, só faltava a aprovação do Parlamento. Algo que aconteceu na quarta-feira, com a maioria dos deputados a votar a favor das fusões entre as comunas de Wahl e Grosbous e entre Bous e Waldbredimus.

As duas novas futuras comunas tornar-se-ão efetivas no próximo dia 1 de setembro. Com estas fusões, o número de comunas no país será reduzido para 100.

A fusão Grosbous-Wahl vai ter uma ajuda estatal no valor de 5 milhões de euros para reduzir o endividamento do novo município e ajudar a desenvolver projetos.

Quanto a Bous-Waldbredimus irá receber uma ajuda no valor de 6,7 milhões de euros para a realização de projetos de infraestruturas e para a construção de uma nova casa comunal.



