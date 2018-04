O Parlamento do Luxemburgo aprovou hoje, com 32 votos a favor e 28 contra, o projeto de lei que proíbe a dissimulação do rosto em determinados locais públicos.

Parlamento aprova lei sobre a dissimulação do rosto em espaços públicos

O Parlamento do Luxemburgo aprovou hoje, com 32 votos a favor e 28 contra, o projeto de lei que proíbe a dissimulação do rosto em determinados locais públicos.

Os votos da maioria governamental (DP, LSAP e Déi Greng) eram à partida suficientes para fazer passar a lei. Contudo, o ADR e o CSV queriam ir mais além e pretendiam que a ocultação do rosto fosse proibida em "todo o espaço público". Já o partido de esquerda Déi Lenk promoveu uma pequena manifestação, em frente ao Parlamento, contra a proibição do uso do véu completo.

O projeto de lei apresentado o ano passado pelo ministro da Justiça, o lusodescente Félix Braz, tem como objetivo proibir a dissimulação do rosto em vários locais públicos: a proibição deve aplicar-se a transportes públicos, escolas e instalações destinadas a acolher menores.

Hospitais, lares de idosos, tribunais e administrações públicas são outros dos locais onde é, a partir de agora, interdito ‘esconder’ o rosto.

Contudo, há exceções. O texto estipula a possibilidade de tapar a cara “no âmbito de eventos desportivos, festas e manifestações artísticas ou tradicionais, nas quais é hábito dissimular o rosto, total ou parcialmente”. Uma festa de Carnaval ou um torneio de esgrima são dois exemplos de eventos que não serão condicionados pela nova lei.

O texto do ministro da tutela especifica ainda que o uso de uma máscara por motivos de saúde "pressupõe um atestado médico".

Segundo o projeto de lei de Félix Braz, a violação da lei será punida com uma multa de 25 euros a 250 euros.

