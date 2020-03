A medida excecional no combate ao coronavírus foi hoje aprovada. Bettel pede "união nacional".

Parlamento aprova estado de emergência por três meses

O Parlamento aprovou esta tarde, por unanimidade, o projeto de lei que prolonga, por três meses, o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus.

O regulamento grão-ducal, que entrou em vigor na quarta-feira, sobre o estado de emergência, era válido apenas por 10 dias. Para alargar o período de estado de emergência, o governo precisava de obter na sessão extraordinária desta tarde o voto de pelo menos 40 dos 60 deputados.

O que aconteceu. O projeto de lei foi aprovado com 56 votos a favor. Houve 4 deputados ausentes na sessão desta tarde.

O estado de emergência dá ao Governo a possibilidade de adotar medidas e leis sem que estas tenham de passar pelo Parlamento. O objetivo é ser mais reativo em situações urgentes, como a atual crise sanitária.Crise sanitária que está a provocar uma crise económica. Escolas, creches, ateliers de tempos livres, comércios de bens não-essenciais e desde ontem, estaleiros, estão encerrados. A palavra de ordem nas últimas semanas e que tem sido repetida vezes sem conta pelos membros do governo é: “isolamento”. Isolamento social para evitar a propagação da Covid-19.

Uma doença que já matou oito pessoas no Luxemburgo. Morrem mais três pessoas nas últimas 24 horas no país. O balanço, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, dá também conta 186 novos casos de infeção. No total, o Grão-Ducado tem agora 670 pessoas infetadas. Números que deverão continuar a aumentar. Até porque se realizam cada vez mais testes à Covid-19, no país. Só na quinta-feira foram feitos 750. Por outro lado, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, prevê que o pico de casos de infeção com o vírus da Covid-19 será atingido nos próximos dias.



