Parlamento aprova e congela 15 petições públicas

Entre as propostas aprovadas, oito exigem medidas urgentes para aligeirar os impactos da pandemia. Os deputados também vão discutir um eventual feriado no Dia da Mulher e o fim do tabaco no Luxemburgo.

Das 30 petições que entraram na Câmara dos Deputados, metade vão ser discutidas pelos deputados. Embora tenha sido aceites pelos parlamentares, só podem ser discutidas mais tarde. Em estado de emergência, a Câmara dos Deputados reuniu-se à distância, por videoconferência. "A 15 de abril, se a situação do país permitir, farei o meu melhor para convencer os membros da comissão a divulgar todas as petições que ficaram congeladas", comprometeu-se a deputada do CSV, Nancy Kemp-Arendt.

Pelo menos oito dizem respeito à pandemia. Mais de quatro mil pessoas assinaram a petição que exige a criação imediata e contínua de um centro de diagnóstico da Covid-19 no país. Outras tantas concordam com a criação de um cartão de identificação que permita aos profissionais de saúde assegurar a prioridade nos supermercados e farmácias.

Os parlamentares também deram luz verde ao abaixo assinado que pedia o encerramento de todas as empresas, fábricas e estaleiros de obras para evitar a propagação do vírus no Grão-Ducado. Aprovaram ainda a introdução de um prémio para os trabalhadores dos hospitais, clínicas, lares médicos e lares de idosos, "pelo seu extraordinário empenho contra o covid-19", assim como criação de um fundo solidário para apoiar as lojas que se viram obrigadas a fechar as portas e os trabalhadores independentes. Inspirados pelo exemplo da Hungria e de Itália, os cidadãos também viram aprovado o requerimento que exige a suspensão do pagamento das rendas e dos créditos bancários.

Assinada essencialmente, pela vasta comunidade estrangeira a residir no país, também segue para discussão o pedido para legendar ou traduzir em simultâneo os discursos do primeiro-ministro Xavier Bettel que, mesmo em estado de emergência, prefere dirigir-se ao país em luxemburguês.

Nem tudo é coronavírus

Há mais para discutir depois da crise de saúde pública. Catia Margarida de Almeida Fernandes reuniu o número de assinaturas exigido para "fazer do Dia Internacional da Mulher um feriado nacional". Por sua vez, Irene López Arranz quer proibir a venda e o consumo de tabaco no país.

Combativo, Alain Cossalter esperou um ano para fazer chegar aos deputados a mesma proposta que fez em 2019. O luxemburguês insiste que os trabalhadores que doam sangue devem beneficiar de um dia de folga.









