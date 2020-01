A Câmara dos Deputados cancelou as sessões públicas previstas esta semana. Os próximos plenários estão agendados para os dias 4, 5 e 6 de fevereiro.

Parlamento anula plenários após óbito de Eugène Berger

Manuela PEREIRA A Câmara dos Deputados cancelou as sessões públicas previstas esta semana. Os próximos plenários estão agendados para os dias 4, 5 e 6 de fevereiro.

A decisão foi tomada esta manhã pela Conferência dos Presidentes – composta pelo presidente do Parlamento e pelos líderes dos grupos parlamentares com mais de cinco deputados – que se reuniu excecionalmente para planear os trabalhos da Câmara dos Deputados após a morte do líder da bancada parlamentar dos liberais (DP) Eugène Berger.

Uma sessão especial em homenagem ao deputado será organizada na próxima semana, em dia ainda por definir. O calendário dos trabalhos das comissões parlamentares mantém-se, contudo, inalterado.

Foi no Parlamento, cerca das 16:30, em pleno plenário, que foi tornada pública a morte do deputado Eugène Berger. A causa do óbito ainda não é conhecida. Sabe-se apenas que o político, de 59 anos, estava hospitalizado nos cuidados intensivos há pelo menos quatro dias.

Deputado Eugène Berger morre aos 59 anos O deputado luxemburguês estava internado nos cuidados intensivos há cinco dias. Tinha dois filhos.

Eugène Berger foi presidente do grupo parlamentar do DP durante os últimos seis anos, tendo sido eleito pela primeira vez para o Parlamento em 1994. Professor de escola primária, Berger foi igualmente secretário de Estado do Ambiente, entre 1999 e 2004, no governo de Jean-Claude Juncker (CSV) e Lydie Polfer (DP).

Atleta confirmado, Berger fica para a história como o primeiro e até agora único luxemburguês a chegar ao cume do Monte Evereste (8.848 metros), a montanha mais alta do mundo. O alpinista de Bettembourg alcançou esse feito em 1992.