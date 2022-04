Todos os deputados vão ter acesso ao processo judicial para decidir sobre os próximos passos.

Caso "casa do jardim"

Parlamento abre caminho para investigação a Carole Dieschbourg

Carole Dieschbourg demitiu-se do cargo de ministra do Ambiente na passada sexta-feira, 22. Mas o caso da "casa de jardim", onde a ex-ministra é acusada de ter favorecido o ex-autarca de Differdange, Roberto Traversini (déi gréng) está longe de ficar por aqui.

Na segunda-feira, a Câmara dos Deputados deu os primeiros passos para uma possível investigação preliminar por parte do Ministério Público. Mas antes disso todos os deputados devem ter acesso ao processo judicial para decidir sobre os próximos passos.

A Constituição luxemburguesa impede o poder judicial de investigar um membro do Governo. De acordo com o co-presidente do CSV, Gilles Roth, o Parlamento vai analisar o caso "à porta fechada" e, em seguida, decidir se abre a exceção à lei para interrogar Dieschbourg.

"Um ministro ou ex-ministro tem direito, como qualquer cidadão, a um tratamento justo e equitativo e isto começa com um interrogatório", disse Roth citado pelo Luxemburger Wort. Uma vez concluída a investigação, o poder judicial remete o caso de volta ao Parlamento, que deverá então decidir sobre uma "acusação" com base nos factos. Este procedimento aplica-se aos ministros em exercício, mas também aos ex-ministros que se demitiram dos seus cargos, como foi o caso de Carole Dieschbourg.

Josée Lorsché, presidente do déi gréng (Os Verdes), partido da ex-ministra, acredita que Dieschbourg não tem sido tratada de forma justa até agora, uma vez que "não teve qualquer acesso ao respetivo dossier".

Em setembro de 2019, Roberto Traversini (déi gréng) deixou a presidência da autarquia de Differdange devido a irregularidades na conversão de uma casa no jardim na sua propriedade.

Os empregados do Centro de Iniciativa e Gestão Local (CIGL), da qual Traversini foi presidente do conselho de administração, alegadamente realizaram os trabalhos de construção. Além disso, a casa de verão estava situada numa zona de proteção ambiental, suspeitando-se que a ministra do Ambiente Dieschbourg terá emitido licenças retroativas para as obras.

O Presidente do Parlamento, Fernand Etgen, salienta que, neste caso, a presunção de inocência se aplica até novo aviso e que o segredo da investigação deve ser respeitado.

Com a saída da ministra, Claude Turmes, atual ministro da Energia e colega de partido, assumiu temporariamente a pasta do Ambiente, mas o "executivo do partido discutirá oportunamente a questão da sucessão e submeterá uma proposta a um congresso extraordinário".



