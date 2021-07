A Comissão Parlamentar de Petições validou esta sexta-feira 17 novas petições para assinatura até meados de agosto.

Parlamento

17 novas petições. Vacina obrigatória, câmaras nos carros ou estacionamento para mulheres com filhos

Redação A Comissão Parlamentar de Petições validou esta sexta-feira 17 novas petições para assinatura até meados de agosto.

Estão agora disponíveis no site oficial da Câmara 17 novas petições, que terão de reunir 4.500 assinaturas para se tornarem ilegíveis a discussão no Parlamento. Os textos estão disponíveis até 19 de agosto.

17 nei Petitioune kënne vun haut un um Petitiounsite ënnerschriwwe ginn. 🖋Dat nach bis den 19ten August ➡ https://t.co/YOnXvaGU82 pic.twitter.com/eHybhvnfjm — Chambre des Députés (@ChambreLux) July 9, 2021

Na lista, surge um texto que exige a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19, até agora, opcional. Paulette Lenert já tinha avançado que o Governo não pretende tornar a vacina obrigatória, mas se a petição reunir os peticionários suficientes, o tema vai a plenário. Ainda sobre a situação pandémica, outro texto pede a emissão de um certificado de imunidade para além de seis meses para quem já tiver sido infetado com covid-19 e desenvolveu anticorpos.

A segurança pública é um dos temas que tem vindo a ser discutido no Grão-Ducado. Ainda na semana passada foi aprovada a lei da videovigilância pública, com 52 votos, que garante à polícia a autoridade para instalar câmaras de videovigilância em zonas com alto índice de criminalidade. Duas petições vão ao encontro do tema, com uma a pedir câmaras no interior dos carros e outra pede a aprovação das câmaras corporais (bodycam) nos agentes da autoridade.

Uma petição exige que seja obrigatório que todos estacionamentos públicos e privados (supermercados, hipermercados, etc.) tenham vagas para mulheres com filhos e outra exige dispensa remunerada para qualquer trabalhador que deseje doar sangue.

Em relação ao trânsito, há quem deseje colocar o pé no acelerador a partir das 24h e pede-se o aumento da velocidade máxima autorizada no Luxemburgo a partir dessa hora para 160km/h na autoestrada e 100km/h nas estradas nacionais. Hoje em dia, nas autoestradas o limite é de 130 km/h. Nas estradas nacionais é de 90km/h.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.