Luxemburgo 2 min.

Sem restrições

Parc Merveilleux reabre a 26 de março

Redação Depois de dois anos a funcionar com limitações, o parque de Bettembourg regressa de cara lavada para uma ‘época sem restrições’, segundo a diretora, Ruth Herber. Os visitantes poderão descobrir novas atividades e infraestruturas.

Algumas das novidades não são assim tão recentes, mas nunca chegaram a ser conhecidas devido às restrições impostas pela pandemia. É o caso das duas preguiças e do tatu que, desde 2020, vivem na Casa da Amazónia, e que poderão agora dar o ar da sua graça, já que a estrutura onde se encontram esteve encerrada nos últimos dois anos à conta da regulamentação anti-covid.



Fotos. Nasceram duas crias de pandas-vermelhos no Parc Merveilleux As crias ainda passam muito tempo com a mãe, mas com alguma sorte já podem ser avistadas pelos visitantes do parque.

Também a Casa de Mahajanga, que vai buscar o nome à província costeira do oeste de Madagáscar, vai reabrir para tornar a mostrar a fauna e a flora desta ilha. Os pandas-vermelhos Nila e Rani, que nasceram no verão passado, deverão ser uma das atrações mais aguardadas, tal como os pais, Reva e Nishu.

Além disso, há várias novas infraestruturas distribuídas pelo parque. Na parte superior, foi construído um espaço com maior dimensão para acolher os cães da pradaria e os quatis. Foi acrescentada, igualmente, uma ponte suspensa para permitir aos quatis subir a uma árvore fora do seu recinto. Os visitantes poderão vê-los mais de perto a partir de uma nova torre de observação.

O comboio tradicional, que atravessa o parque, foi substituído no ano passado por um modelo mais recente com o patrocínio da CFL, pois o anterior estava em funcionamento há 50 anos. Já o parque temático dos aviões, no outro extremo do parque, foi consideravelmente ampliado e melhorado com uma nova aeronave, uma pequena torre de controlo e uma tirolesa.

Regras covid caem

No âmbito do programa Esch2022, está a ser construída uma casa de hóspedes para dois adultos e duas crianças na antiga torre à entrada do parque, reforçando a oferta de alojamento ao longo do Minett Trail, trilho de 90 quilómetros que passa por várias reservas naturais no sul do país.

Parque Maravilhoso atinge os 10 milhões de visitantes O Parc Merveilleux ( Parque Maravilhoso), em Bettembourg, celebrou a barreira dos 10 milhões de visitantes, na passada sexta-feira. Inaugurado a 11 de maio de 1956, o parque é uma das principais atrações turísticas do Luxemburgo.

Dois anos após o início da pandemia, esta deverá ser uma "época sem restrições", antecipa Ruth Herber, diretora do parque. Nesse sentido, não será necessário usar máscara ou cumprir regras de distanciamento social.

O regresso possível à normalidade estender-se-á ao restaurante situado no coração do parque, que retomará o funcionamento pré-pandemia. O estabelecimento é uma importante alavanca da sustentabilidade financeira do espaço, sublinha Ruth Herber.

Paralelamente, haverá novas atividades para miúdos e graúdos. É o caso, por exemplo, de workshops em que as crianças entre os 6 e os 12 anos poderão assumir o papel de tratadores de animais e contactar de perto com animais exóticos.

O Parc Merveilleux está aberto todos os dias, das 09h30 às 19h00, até 9 de outubro.

