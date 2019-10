O segundo medicamento mais prescrito no país é o anti-inflamatório ibuprofeno.

Paracetamol é o medicamento mais receitado no Luxemburgo

O paracetamol é o medicamento mais receitado no Luxemburgo. O analgésico foi prescrito mais de 370 mil vezes ao longo do ano passado, o que equivale a 12,4% do total dos fármacos receitados comparticipados pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Segundo dados da CNS, divulgados pelo ministro da Segurança Social, o segundo medicamento mais prescrito no país diz respeito ao anti-inflamatório ibuprofeno, que apareceu em cerca de 260 mil receitas médicas, 8,6% do total.

No terceiro lugar desta lista aparece um suplemento de vitamina A e D (colecalciferol).

Estes dados foram revelados na resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Spautz, do CSV. Na pergunta endereçada a Romain Schneider, o deputado queria saber quais os medicamentos mais receitados no país depois de o Órgão Internacional de Fiscalização de Estupefacientes da ONU ter considerado que o abuso de fármacos prescritos pode ser, em certos casos, mais perigoso do que o abuso de drogas ilícitas. Em causa estão os riscos de dependência ou até mesmo de ‘overdose’ inerentes a alguns medicamentos.

Na resposta parlamentar, o ministro da Segurança Social limitou-se, no entanto, a disponibilizar os números sobre os fármacos prescritos com mais frequência, sem fazer qualquer referência ao facto de o Luxemburgo estar, ou não, perante uma situação de abuso de medicamentos receitados.