Paraíso, modo de utilização

Paula TELO ALVES Melody, que nunca foi ao espaço mas já flutuou como os astronautas, reflete no insustentável peso da desigualdade social, tão certa como a gravidade, num mundo em que o paraíso de uns continua a ser o inferno dos outros.

Apanha-se um ou mais aviões para Abidjan, na Costa do Marfim, e mais um para San Pedro, onde os portugueses desembarcaram em 1470, atravessa-se o caos do que chegou a ser o maior 'bidonville' africano, por ruas de terra batida, com as nuvens de pó a tingir tudo de um manto ocre - palmeiras, bancas de vendedores, barracos de madeira e chapa, tudo da cor da ferrugem -, e 60 quilómetros depois, no final de um caminho escondido por densa vegetação, chega-se ao proverbial paraíso descrito nos guias turísticos, cabana entre coqueiros e vista para o mar, amor não incluído.



São três cabanas em frente às águas quentes do Golfo da Guiné. Não há eletricidade nem internet. Ventoinhas movidas a painéis solares fazem as vezes do ar condicionado. Os ventos alísios despenteiam as palmeiras. Todas as manhãs, quando os hóspedes acordam, encontram a areia livre de pegadas, alisada pela passagem do ancinho. Pela praia deserta passam de vez em quando mulheres de capulanas coloridas, a equilibrar feixes de lenha na cabeça, e crianças a voltar da escola. A diária não é cara para bolsas europeias, 37 euros por noite, mas representa quase quarenta por cento do salário mínimo nacional. Contas feitas, duas noites e meia chegam para pagar uma das empregadas que faz as camas e varre o chão. Cinco pessoas trabalham a tempo inteiro para servir três hóspedes. Nenhuma sabe ler nem escrever.

À direita do paraíso, escondida dos olhares dos clientes, fica uma aldeia onde vivem os Kroumen, uma das 60 etnias da Costa do Marfim. Uma língua de areia separa o mar de uma lagoa escura onde deslizam crocodilos, passagem para o povoado de 200 habitantes. Quando a maré sobe, a estreita faixa de terra desaparece. As ondas lambem a orla da lagoa quando eu e os outros dois clientes do paraíso, um casal de jovens franceses, nos dirigimos à aldeia, com a lua a guiar-nos os passos. Ele chama-se Guillaume, eu chamo-lhe Guillaume-Estômago-de-Ferro. Já ela não resistiu à gastronomia Kroumen, na primeira expedição fora do paraíso, e esteve fechada na cabana durante três dias a vomitar. "- Tu t'appelles comment?" "- Melody."



Melody nunca foi ao espaço, mas já flutuou como os astronautas. O pai, que a batizou assim por causa do álbum homónimo de Serge Gainsbourg, "História de Melody Nelson", é técnico de aeronáutica na agência espacial francesa, e foi graças a ele que ela, sem sair da Terra, flutuou como se estivesse na Lua, em voos picados de avião a descrever trajetórias parabólicas, para recriar a ausência de gravidade. Melody e Guillaume-Estômago-de-Ferro já são conhecidos na aldeia, e apresentam-me o chefe, David, Solange-Gargalhada-Fácil, de filho ao colo, Junior, filho de um cultivador de borracha que se queixa de vender o litro a 150 CFA - antes da privatização eram 1.200, quase dois euros -, e o pescador Julien. A luz vem de um gerador e de uma fogueira, à volta da qual homens cantam canções salaciosas que o chefe hesita em traduzir, entre risos comprometidos. Os postes de eletricidade chegaram à aldeia nas últimas eleições, estacas de cimento plantadas a intervalos regulares, mas sem os cabos para transportar a energia: "Foi só para conseguir votos". Um dos cantores interrompe para atender o telemóvel, a luz brilhante do smartphone a iluminar-lhe o rosto, acabando com a ilusão dos tempos primitivos. Melody e eu regressamos ao paraíso para jantar, deixando Guillaume-Estômago-de-Ferro a cear uma lagosta pescada e grelhada na aldeia, regada a vinho de palma, a um décimo do preço que se paga para garantir comida salubre.



Do lado esquerdo do paraíso fica um areal que se estende por quilómetros. Praia fora, longe do paraíso, homens e mulheres das aldeias vizinhas pescam à linha o almoço das famílias. Trabalhadores em tronco nu abrem caminho à pazada para permitir a passagem de camiões de extração de areia, a maioria imigrantes do Mali e do Burkina Faso, pele negra a reluzir de suor. Podiam ser portugueses no Luxemburgo, a fazer os trabalhos mais duros, em todo o lado reservados aos imigrantes. Muitos já nasceram na Costa do Marfim, que não reconhece o "direito do solo", e onde os estrangeiros continuam por isso a ser estrangeiros durante gerações, mesmo quando nunca conheceram outro país. Pergunto-lhes por que não se naturalizam. "É muita papelada, cansam-nos com papéis e perguntas". Mas assim não perdem direitos? Encolhem os ombros. E os filhos, na escola? Um dos homens concede que não é a mesma coisa. "Se quiserem ir para a universidade, têm de ir para o nosso país". A universidade parece-lhes um destino tão remoto como a Lua.



Ao largo passam pescadores do Gana nos seus barcos coloridos, simples pirogas esculpidas em troncos. O avô do primeiro presidente do país vizinho, Kwame Nkrumah (contração em inglês do apelido Krouman, "Homem Krou"), está enterrado num túmulo pintado de branco em plena praia, aninhado num rochedo frente à aldeia de Roc, de onde era originário. Os nativos cobram por mostrar o túmulo e contar a história do ilustre defunto, mas quem estiver disposto a fazer seis quilómetros pelo areal, rodeando rochas e rochedos, dá fatalmente com ele. Jacques-aliás-Adjará, um dos empregados do paraíso, é da aldeia e conta-me o que sabe, que não é muito. "Je ne maîtrise pas bien", "isso eu não domino". Não sabe ler nem escrever, mas frequenta o curso de alfabetização pago pela proprietária do paraíso, uma suíça reformada que fez construir uma clínica, ainda à espera de médico, e abriu poços para levar água às aldeias vizinhas. Não se chama realmente Jacques, mas insiste que o seu nome em francês é assim, para gozo dos restantes. Em 'nouchi', espécie de crioulo francês, imitar os brancos tem um nome: "chôcô, chôcô", como gritam as crianças a um menino loiro que passa, "chique", "com pinta". A conotação é no entanto negativa para quem tenta passar por quem não é na ordem social estabelecida.



Antes de trabalhar no paraíso, Jacques-aliás-Adjará era caçador de tartarugas. A criação de um santuário na praia onde desovam, a poucos quilómetros dali, privou-o de um rendimento que chegava a rondar um salário mínimo em apenas uma noite de sorte, o Euromilhões dos pobres. Agora faz de guia para os hóspedes do paraíso que pagam para ver o ritual ancestral das tartarugas a desovar, em noites sem lua. Mas nem todos se adaptaram tão facilmente à reconversão profissional. A Casimire, um dos melhores caçadores, transformado em guia, pediram-lhe um dia: "Va chercher la tortue", vai procurar tartarugas. O valente regressou com uma à cabeça - "Casimire, non!". Apesar da proibição e das pesadas multas, bastaram três horas em Abidjan para Melody ver uma a agitar-se na mala de um táxi, enquanto o condutor tentava vendê-la ao melhor preço no bulício da capital africana, pejada de prédios e tráfego.

Em Abidjan, como aliás no resto do país, saído de uma década de guerra, veem-se muito poucos brancos, e é frequente ouvir chamar "blanche, blanche!" na rua, como em São Tomé as crianças gritam "branco, branco" aos turistas, assinalando a presença de uma ave rara vinda do paraíso europeu, uma aparição a que se presta tributo. Cortesia dos baixíssimos salários locais, os expatriados, a maioria a trabalhar em ONGs ou multinacionais, têm motorista, cozinheira, amas para os filhos, segurança à porta.



Apanhar um avião para África não é só viajar no espaço: parece que viajámos no tempo, a um tempo em que o colonialismo perdura, apesar da independência. Numa festa organizada pelo correspondente de uma rádio francesa em Abidjan, ouve-se o rapper africano Smockey cantar "Cinquenta Anos de Dependência", uma canção de 2010 que denuncia o neo-colonialismo que persiste após meio século de independência das colónias francesas. Conta como a dívida dos países africanos a França foi convertida em empréstimos ao desenvolvimento, geridos por agências e ONG franceses, que entregam o dinheiro às multinacionais, também francesas, pagas para construir infra-estruturas no país, num ciclo eterno que gera uma dívida impagável. "Este dinheiro vai ser-nos emprestado certamente mais tarde / Para te dar uma ideia, isso dá oito mil milhões / Em sentido inverso é a ajuda ao desenvolvimento / Mas lembra estranhamente o comportamento de um 'dealer' / O tipo de situação em que a vítima é o cliente", canta o rapper do Burkina Faso. "Festejamos o quê? Cinquenta pontes? Ou cinquenta portos? / '50 anos de independência!' / Essa agora! Queres dizer de dependência... / E a França, e seus consortes... / 'Ela garante a sua assistência!' / Pára com isso, quem te disso isso? / O senhor Sarkozy…".

Vira o disco e toca o mesmo, agora com Macron, que defende a ecologia através do aumento de combustíveis em casa, o rastilho que fez explodir a sublevação francesa, mas apoia multinacionais que exploram ouro nas ex-colónias, em projetos que são verdadeiros atentados ecológicos, como na Guiana francesa. Guillaume-Estômago-de-Ferro e Melody trabalham os dois na agricultura biológica, mas ele é um cético da "propaganda ecológica". É a individualização da responsabilidade, uma forma de passar as culpas para o consumidor: recicla, consome produtos bio, a culpa é tua e não das empresas que poluem, indigna-se. Num debate sobre democracia em Abidjan, o responsável da Polícia local usa a mesma cartilha para defender que o sucesso individual depende apenas de cada um: o que é preciso é "vontade, trabalho e disciplina". É a mesma ilusão de liberdade e esforço que Macron também defende: "É preciso atravessar a rua para arranjar emprego".



Há poucas semanas, o Presidente francês também anunciou o fim do apoio aos estudantes africanos em França. Parado no trânsito da capital marfinense, o motorista que trabalha para os meus amigos franceses ouve as notícias do caos semeado pelos "gilets jaunes" em França e não esconde o apoio à luta dos coletes amarelos. Pela janela veem-se mulheres a vender fruta, sacos de água, pedintes estropiados, na luta diária para garantir a sobrevivência. A revolução francesa parece muito longe para este marfinense cujo pai combateu na Segunda Guerra Mundial, quando a Costa do Marfim ainda estava sob o domínio de França.

Num romance publicado há uns anos, "O Curioso Iluminismo do Professor Caritat", um professor universitário era incumbido de encontrar a melhor sociedade do mundo para viver, viajando sucessivamente por países comunistas ou sociedades onde vigora o liberalismo económico. Havia apenas uma condição: não se podia escolher previamente em que classe social nascer. Um país pode parecer o melhor dos mundos para o filho de pais ricos, mas ser o terror para uma família de operários ou imigrantes pobres. O paraíso de uns é o inferno de outros. A premissa é realista. Na vida real, a lotaria do nascimento também condena os indivíduos a ser sem-abrigo nos EUA, negro na Cova da Moura, magrebino nos subúrbios de Paris, operário sem trabalho nem esperança em França.



Melody, que já flutuou no ar durante 20 segundos, reflete no insustentável peso da desigualdade social, tão certa como a gravidade a que todos estamos condenados. Discutimos os graus de azar na lotaria do nascimento, o mapa-múndi da desigualdade: o pior são os países africanos - e o Brasil, acrescento eu -, e na Europa, tirando os países escandinavos, a maioria dos países são a evitar, a começar pela França e a acabar em Portugal, onde o fosso social entre pobres e ricos não pára de aumentar. Como os postes sem fios da aldeia Kroumen, o elevador social não tem eletricidade para funcionar.