Para quando um confinamento no Luxemburgo? Questiona médico do CHL

Susy MARTINS Jean Reuter, médico que trabalha nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) pergunta quando é que o Governo vai decretar o confinamento no Luxemburgo.

O Governo tem repetido vezes sem conta que a situação nos hospitais do Luxemburgo ainda está sob controlo. Mas as pessoas que trabalham no setor da saúde começam a questionar-se e a manifestar a sua preocupação nas redes sociais. É o caso de Jean Reuter, médico que trabalha nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL). Na sua conta na rede social Twitter, o médico escreve que metade das camas disponíveis na reanimação estão ocupadas com pacientes covid-19, que foram internados no serviço na semana entre os dias 14 e 20 de outubro, sendo que a média de idade é de 60 anos.O médico do CHL argumenta que no dias seguintes, entre 21 a 27 de outubro, foram detetadas 3.629 pessoas positivas à covid-19, o que faz prever muitas hospitalizações nos próximos dias. Daí lançar duas questões ao Governo: “Estão a ver o muro à nossa frente?” e “Para quando o confinamento?”.Jean Reuter dá ainda o exemplo dos países vizinhos, como França, Bélgica e Alemanha que já endureceram as suas medidas com confinamentos nacionais ou parciais.No último balanço divulgado na quinta-feira ao final da tarde pelo Ministério da Saúde, havia 140 pessoas com covid-19 hospitalizadas, das quais 21 nos cuidados intensivos.



