Férias

Para onde viajam os luxemburgueses nesta Páscoa? Há duas cidades portuguesas na lista

Redação Só na Luxair, mais de 100.000 pessoas vão voar nesta altura do calendário.

As férias da Páscoa começaram este fim de semana e muitos luxemburgueses estão a preparar-se para viajar. Só na Luxair, mais de 100.000 pessoas vão voar nesta altura do calendário.

Segundo a RTL, o número de passageiros que vai viajar na Páscoa representa mis 10% do que no mesmo período do ano passado. E mantêm-se os destinos clássicos: Palma, Porto, Málaga, Nice e Faro.

Miniférias. Há cinco feriados nos próximos dois meses São cinco fins de semana prolongados que vai poder aprovietar em abril e maio.

"Servimos 63 destinos na Páscoa. No verão, vamos aumentar para 92 destinos. Há também todas as ilhas gregas e muitos outros destinos de verão. Um novo é Chania, por exemplo", disse Daniel Colling, da Luxair Tours, à RTL.

