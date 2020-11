As vendas de papel higiénico dispararam. Mas cozinhar em casa obrigou muita gente a consumir mais bens de cozinha. Os comportamentos dos consumidores mudaram devido à pandemia de covid-19.

Papel higiénico, arroz ou produtos de limpeza. O que mais se consome no Luxemburgo?

Ana Patrícia CARDOSO

Como seria de esperar, a pandemia e os confinamentos levaram a uma mudança significativa dos hábitos de compra.

Segundo um relatório do Statec publicado esta sexta-feira, 27, o itém número um na lista de compras é, sem surpresa, o papel higiénico, tendo subido em volume de compra 130% no Grão-Ducado.

Com a forte incidência do teletrabalho e a obrigação em ficar em casa, também as refeições passaram a fazer-se no lar e, por isso, as vendas de produtos básicos de cozinha aumentaram em mais 100% para a farinha e mais 60% para o óleo. Em comparação com março do ano passado, o consumo de arroz, massa, cuscuz, conservas ou refrigerantes duplicou.

Estar em casa também significou limpar mais. O consumo de produtos de limpeza disparou para 168% em relação a março de 2019.

Os preços dos produtos também variaram, segundo o Statec. Os vegetais sofreram um aumento de 14% e as frutas de 9%. O consumo de bebidas alcoólicas diminuiu, mas a queda pode atribuir-se ao encerramento de bares e restaurantes.

Uma curiosidade: quando ainda pouco se sabia soube os contornos do novo coronavírus, a maioria das pessoas decidiu precaver-se e medir a temperatura regularmente, com a venda de termometros a disparar para 260% a mais do que o período homólogo do ano anterior.













