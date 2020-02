Papa nomeia D. Jean-Claude Hollerich para o Conselho Pontifício da Cultura

Anne-Pélagie Bakilan nasceu em Dakar, no Senegal. Desde pequena que grande parte da sua vida foi passada a fazer limpezas, primeiro na sua casa, mais tarde na casa dos outros. O gosto pela costura ganhou em adolescente, mas foi no Luxemburgo que pôs mãos à obra. Em 2019, fez várias peças de roupa e acessórios e abriu a sua própria empresa. Agora, com 35 anos, continua a “costurar” o sonho, num país que fez a sua casa.