Pandemia

Testes gratuitos à covid-19 sem agendamento em cinco centros comerciais

Manuela PEREIRA O Luxemburgo prossegue a testagem em larga escala fora de portas de laboratórios e postos fixos.

A equipa móvel do Large Scale Testing está hoje estacionada no centro comercial Belle Étoile, em Bertrange.

Quem desejar fazer um teste à covid-19 sem agendamento pode aparecer naquele shopping até às 19h desta segunda-feira, apresentando o cartão da Segurança Social luxemburguesa. Isto significa que residentes e trabalhadores transfronteiriços podem beneficiar da oferta.

O teste de diagnóstico é gratuito. O resultado será depois enviado por SMS.A iniciativa repete-se amanhã no centro da cidade do Luxemburgo, mais concretamente no Hamilius, entre as 10h e as 16h.

Na quarta-feira, a despistagem gratuita e sem marcação prévia faz-se no centro comercial City Concorde, das 9h às 15h. Na quinta-feira será no centro comercial Cloche d’Or (12h-18h) e finalmente no shopping de Kirchberg (11h-17h) na sexta-feira.

Excluídas da iniciativa estão as pessoas que testam positivo num autoteste. Os resultados positivos dos autotestes de antigénio devem ser declarados no site covidtracing.public.lu. Os visados devem autoisolar-se e esperar pela receita médica para um teste PCR a realizar num laboratório. Este último validará, ou não, o resultado do autoteste, menos fiável do que o PCR.



