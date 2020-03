As deslocações ao edifício comunal também podem ser evitadas. Pedidos de certidões ou certificados devem ser efetuados por telefone.

Pandemia. Schifflange pede aos habitantes para limitar saídas

Manuela PEREIRA As deslocações ao edifício comunal também podem ser evitadas. Pedidos de certidões ou certificados devem ser efetuados por telefone.

A comuna de Schifflange está a pedir aos seus habitantes para limitar as saídas devido à pandemia de Covid-19.

Na mensagem que está ser enviada aos mais de 11 mil habitantes daquela comuna do sul do país e à qual a Rádio Latina teve acesso, pode ler-se que “a decisão foi tomada pelo conselho de vereadores, seguindo as recomendações do governo luxemburguês para conter a propagação do novo coronavírus”.

A quarta maior comuna do país – que conta mais de 2.100 portugueses residentes – mostra o exemplo ao contribuir para esta medida de contenção, facilitando o contacto à distância com os serviços administrativos locais.

Os diferentes serviços da comuna de Schifflange podem ser contactados por telefone (54 50 91 -1) para, por exemplo, solicitar a emissão de certificados de residência ou de certidões.

