Pandemia provoca aumento na compilação eletrónica de dados de saúde

Mais de 520 mil registos nos Dossier de Cuidados Partilhados quando estavam previstos apenas 510 mil quando o projeto foi lançado.

Seis meses após o lançamento do Dossier de Cuidados Partilhados (DSP), foram abertos mais de 461 mil processos de documentação . Contudo, há um ligeiro insucesso neste processo, diz o Luxemburger Wort, os resultados do rastreio em larga escala do novo coronavírus não estão ainda disponíveis nessa partilha de dados.

A compilação e registo de dados de saúde parece estar a ser um grande sucesso em todo o país. A distribuição generalizada do Dossier de Cuidados Partilhados a todos os utentes registados na Segurança Social indica que 461 mil DSP foram abertos desde 1 de janeiro, aos quais se acrescentam os 59.138 DSP da fase-piloto. Isto representa cerca de 53,36% de todos os utentes da Segurança Social, 73,64% de todos os residentes, contabiliza o Luxemburger Wort.

Nestes registos, são listados mais de 520 mil documentos, quando estavam previstos 510 mil no momento do lançamento do projeto. São dados que ilustram um facto que Romain Schneider, ministro da Segurança Social, atribui em grande parte à crise sanitária.

"Desde o início da crise ligada à covid-19, houve um aumento significativo na utilização do DSP pelos seus titulares", afirmou o ministro em resposta a uma questão parlamentar de Mars Di Bartholoméo (LSAP). "Em particular, um número crescente de resultados de biologia que se pode dizer estarem relacionados com o aumento das prescrições médicas ligadas ao rastreio covid-19", acrescentou.

O único inconveniente que Romain Schneider vê é que "os resultados dos testes em grande escala foram simplesmente esquecidos". Uma omissão "lamentável" que tem sido relatada muitas vezes por doentes que querem ver os resultados e, se necessário, imprimi-los para que possam ir de férias para o estrangeiro.

Por outro lado, embora o ministro também se congratule com a boa recetividade do novo instrumento, com uma taxa de "opt-out" para o encerramento das instalações de saúde pública de 0,7% em 31 de dezembro para 0,09% em julho, ele é menos eloquente sobre o valor do médico de família. "Atualmente, o sistema médico de referência [...] não fornece os resultados esperados em termos de cuidados ao paciente porque poucos pacientes designaram um médico de família".

