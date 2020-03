Menos de 24 horas depois de encerrar as urgências, a administração do Centro Hospitalar Emile Mayrisch adoptou medidas mais drásticas e está a condicionar a entrada nos hospitais para dar resposta ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Pandemia. Niederkorn e Dudelange "fecham" hospital

Desde o 12h desta quarta-feira, só fica quem está. Os hospitais de Niederkorn e Dudelange vão continuar a assegurar cuidados aos pacientes internados, mas cancelaram todas as consultas e cirurgias. Os casos urgentes estão a ser transferidos para Esch-sur-Alzette. Em nenhum dos três hospitais são permitidas visitas.

Depois do Centro Hospitalar do Luxemburgo, o Emile Mayrisch foi chamado para dar resposta aos casos de infeção pelo novo coranavírus no país. Foi obrigado a reorganizar-se, para "lidar com um eventual aumento dos pacientes contaminados".

Entradas condicionadas

A entrada e saída das unidades hospitalares de Niederkorn e Dudelange só é permitida aos profissionais de saúde a quem também são aconselhadas medidas de distanciamento e isolamento social para prevenir a propagação do surto nos diferentes serviços.

Os doentes só entram de ambulância. À porta há equipas de reação rápida para medir a temperatura e fazer um questionário para apurar possíveis sintomas.

Há 34 camas preparadas para receber e isolar doentes diagnosticados com Covid-19.