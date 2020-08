Ao contrário do que se passou em França, a pandemia de covid-19 não fez aumentar o número de animais de estimação abandonados no Luxemburgo.

Pandemia não fez aumentar abandono de animais de estimação

Excluindo casos de maus-tratos, a Liga Nacional de Proteção dos Animais diz que não foi notificada de qualquer cão ou gato abandonados entre meados de março e meados de maio.

Além disso, a instituição não recebeu naquele período qualquer telefonema de pessoas interessadas em abandonar o seu animal de companhia, de acordo com Liliane Ferron, vice-presidente da Liga, citada pela edição francesa da RTL.

A responsável sublinha, no entanto, que o período das férias de verão é propício ao abandono de animais, já que muitos donos não sabem o que fazer com eles. Ferron adianta que desde julho que o telefone da Liga tem tocado mais vezes, e não por causa do coronavírus.

Note-se que no Luxemburgo a lei obriga à identificação eletrónica (micro-chip) de cães e gatos, algo que, segundo Liliane Ferron, facilita a localização dos donos. Algo que poderá também contribuir para menos abandonos.

Em 2016, o asilo nacional, gerido pela Liga, abrigava 1.016 animais (543 cães e 473 gatos), e a verdade é que o número caiu em 2019 para 842 (438 cães e 404 gatos).

Note-se que estas estatísticas dizem respeito apenas ao asilo nacional, não abrangendo outros canis e gatis espalhados pelo país.



