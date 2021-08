Segundo as autoridades sanitárias, o país não deverá receber nenhuma dose das vacinas AstraZeneca e Janssen, até finais de setembro.

Luxemburgo vai receber menos vacinas nas próximas semanas

Susy MARTINS Segundo as autoridades sanitárias, o país não deverá receber nenhuma dose das vacinas AstraZeneca e Janssen, até finais de setembro.

O Luxemburgo deverá receber menos doses de vacinas anticovid-19 por parte das farmacêuticas, nas próximas semanas. Segundo as autoridades sanitárias, o país não deverá receber nenhuma dose das vacinas AstraZeneca e Janssen, até finais de setembro.

Quanto à vacina Pfizer, o fármaco mais injetado no Grão-Ducado, está previsto chegar ao país, uma remessa de 35 mil doses até final do mês de agosto. Para já ainda não há indicação sobre as entregas no mês de setembro.

Em contrapartida, a farmacêutica Moderna já elaborou um plano de entrega até ao final do mês de setembro, sendo que deverão ser entregues ao Grão-Ducado 28.200 doses deste fármaco.

No próximo mês e meio, o Luxemburgo deverá, assim, receber mais de 63 mil doses. Estes dados constam no último relatório emitido pelo Ministério da Saúde. Números que não devem preocupar, uma vez que o país já vacinou a maioria da população. Em pouco mais de oito meses foram já administradas mais de 750 mil doses.

Segundo a ministra da Saúde, 67,5% dos residentes maiores de 12 anos já têm a vacinação completa no Luxemburgo.



