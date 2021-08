Esta mutação mais resistente às vacinas é responsável por praticamente todos os novos casos no país na última semana, que aumentaram para o dobro no país.

Luxemburgo. 97% das infeções são causadas pela variante delta, a mais contagiosa

No total das 295 amostras de infeção sequenciadas pelo Laboratório Nacional de Saúde do Luxemburgo (LNS), 96,7 % foram originadas pela variante delta na última semana, um aumento de mais de 2% em relação à semana anterior.

O maior pode de transmissão desta mutação do SARS-CoV-2, aliado ao regresso das férias dos residentes do Luxemburgo estarão na base do grande aumento de infeções da covid-19 registados no país entre 16-22 agosto: mais 49% de testes positivos (440 casos) do que na semana anterior.

E a tendência parece manter-se. Na quinta-feira registaram-se 130 novas infeções no país, mais 34 do que no dia anterior (96 registos).

No total das 295 amostras sequenciadas pelo departamento de microbiologia do LNS, que dizem respeito a 60, 4% da totalidade de casos da semana, os resultados indicam ainda que a variante Gamma (brasileira) continua presente no país, com 3,3% dos casos, mas está a diminuir. Aliás, atualmente apenas a variante delta e a Gamma prevalecem no Luxemburgo, não havendo registos de circulação de outras mutações, atualmente.



Vacinas menos eficazes

O predomínio da mutação Delta preocupa não só as autoridades do Grão-Ducado, como dos outros países, dado que estudos indicam que as vacinas, nomeadamente a da Pfizer e Moderna oferecem menor proteção contra esta variante.

Isso mesmo revelam os resultados de um estudo português do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge divulgados há três dias. A investigação em fase de pré-publicação avança que esta variante consegue contornar as defesas dadas pelas vacinas que utilizam a tecnologia mRNA, a Pfizer e Moderna, concluindo que há "probabilidade significativamente superior de infeção pela variante Delta em pessoas vacinadas", sensivelmente "o dobro do risco de infeção pela variante Alpha", a britânica.

Esta é a razão pela qual França e outros países decidiram administrar uma terceira dose das vacinas, um reforço contra esta variante, às pessoas mais idosas e de saúde frágil.

Em Portugal, esta variante já tem o domínio absoluto das infeções (100%) desde a semana passada e a mutação é a responsável pela explosão de casos de infeção na Austrália e Nova Zelândia, países que já tinham conseguido eliminar o vírus e agora se encontram em confinamento.

