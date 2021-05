Os "dois países nunca estiveram tão próximos e nunca foram tão solidários como o são atualmente", afirma o embaixador do Luxemburgo em Lisboa, numa mensagem a propósito dos 130 anos de relações entre os dois países.

Pandemia estreitou os laços entre Luxemburgo e Portugal

Ana TOMÁS Os "dois países nunca estiveram tão próximos e nunca foram tão solidários como o são atualmente", afirma o embaixador do Luxemburgo em Lisboa, numa mensagem a propósito dos 130 anos de relações entre os dois países.

Apesar dos constrangimentos e restrições causados pela covid-19, a pandemia acabou por estreitar ainda mais as ligações entre Portugal e o Luxemburgo. A ajuda médica luxemburguesa ao país, durante a pior fase da crise sanitária, é um dos exemplos de reforço dos laços entre os dois estados dado pelo embaixador do Luxemburgo em Portugal, Conrad Bruch, na mensagem pública que fez para assinalar o 130º. aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, celebrado esta sexta-feira, 21 de maio.

Num texto publicado na página oficial de Facebook da embaixada luxemburguesa em Lisboa, Conrad Bruch afirma que nunca houve tanta proximidade entre Portugal e o Gão-Ducado.

"Mesmo se, por razões relacionadas com a pandemia, não poderemos (ainda) celebrar este ano de forma normal a data de 21 de maio – em que se comemora o 130º. aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Luxemburgo e Portugal! – é com grande satisfação profissional e pessoal que vejo que os nossos dois países nunca estiveram tão próximos um do outro na sua história comum e nunca foram tão solidários como o são atualmente", começa por referir.

O embaixador lembra, a esse propósito, que "no auge da pandemia, o Luxemburgo não hesitou em enviar médicos e enfermeiros para Portugal", recordando as duas equipas que estiveram a ajudar o hospital do Espírito Santo em Évora, entre fevereiro e março deste ano, quando o país enfrentou a pior fase da pandemia até à data. "Um testemunho concreto e comovente de solidariedade bilateral num espírito europeu", define representante diplomático do Grão-Ducado.

O embaixador do Luxemburgo em Lisboa, Conrad Bruch, e a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes. DR. Facebook da Embaixada do Luxemburgo em Portugal

Conrad Bruch considera também que a atual Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) favorece uma intensificação dos já frequentes contactos entre os políticos e os decisores dos dois países, lembrando a palavras recentes do primeiro-ministro, Xavier Bettel, à chegada ao Palácio de Cristal, durante a Cimeira Social do Porto, elogiando o trabalho da Presidência Portuguesa e a organização do encontro, que definiu como tendo "um toque muito português: com charme, discrição e eficiência".

Com o acordo sobre um Certificado Digital Verde Europeu, conseguido recentemente, entre os Estados-membros, também sob a Presidência Portuguesa da UE, e a consequente retoma de viagens no espaço comunitário europeu, o embaixador acredita que o regresso do "turismo luxemburguês com destino a Portugal está iminente. "Os nossos conterrâneos portugueses e lusodescendentes no Luxemburgo também estão desejosos de se reencontrarem com as suas famílias em Portugal", sublinha.

Sobre o futuro das relações entre os dois países, Conrad Bruch defende que a proximidade reforçada neste período continuará e sairá ainda mais reforçada depois da crise passar, antecipando aquele que será o primeiro encontro económico dos dois países, já a realizar no próximo ano.

"Estou convencido de que a recuperação económica europeia pós-pandemia aproximará ainda mais os nossos países e impulsionará as nossas relações comerciais sob a bandeira da transformação digital verde e do crescimento sustentável. Tenho grandes esperanças nos nossos planos para um Primeiro Fórum Económico Luso-Luxemburguês que - com um pouco de sorte – poderá ter lugar em Lisboa na primavera de 2022 e poderá ser um verdadeiro trampolim para o desenvolvimento das nossas relações económicas com Portugal."

Na mensagem, que faz ainda referência ao trabalho e iniciativas que a embaixada foi realizando, online e à distância, durante os confinamentos, o diplomata avança que será retomado "gradualmente um programa cultural presencial", com destaque já para o próximo dia 5 de junho, em que o Luxemburgo participa, pela primeira vez, na Noite da Literatura Europeia, que se realiza no Parque dos Poetas, em Oeiras, a partir das 18h30. A representar o Grão-Ducado estará o escritor Tullio Forgiarini, como seu mais recente romance 'Cerusa'.

