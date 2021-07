O número de internados mantém-se nos 17.

Pandemia

Covid-19. Sem mortes, Luxemburgo regista 94 novos casos

O número de internados mantém-se nos 17.

De acordo com as autoridades de saúde, nas últimas 24 horas houve 94 infetados, menos 47 do que o anterior registo, num total de 6.247 testes realizados.

Sem vítimas mortais, esta quinta-feira, continuam 11 doentes nos cuidados normais e seis nos cuidados intensivos.

Até ao momento do último registo, há 281.201 pessoas com a segunda dose da vacina.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.