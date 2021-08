Há 22 pessoas internadas em unidades hospitalares, cinco das quais nos cuidados intensivos.

Pandemia

Covid-19. Luxemburgo regista 96 novos casos

Há 22 pessoas internadas em unidades hospitalares, cinco das quais nos cuidados intensivos.

As autoridades de saúde contabilizaram 96 novas infeções em 4.121 testes PCR realizados no dia anterior. Não houve registo de qualquer óbito relacionado com a pandemia.



Há 22 pacientes em centros hospitalares, cinco dos quais nos cuidados intensivos.

Até ao momento, foram administradas 756.276 doses de vacina, 352.213 correspondem à segunda dose.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.