Há 27 pessoas hospitalizadas.

Pandemia

Covid-19. Luxemburgo regista 89 novos casos

De acordo com as autoridades de saúde, o número registado de novas infeções por covid-19 no dia anterior foi de 89 casos em 5864 testes efetuados. Não houve qualquer óbito relacionado com a pandemia.

Segundo o mesmos dados, havia 27 pessoas hospitalizadas, mais duas do que no período anterior, seis delas nos cuidados intensivos.



Até ao momento, já foram administradas 747.315 vacinas, sendo que 347.183 correspondem à segunda dose.

