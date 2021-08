Covid-19. Luxemburgo identificou 8 novos casos no domingo

Afeganistão Luxemburgueses em Cabul poderão ir em caravana militar até ao aeroporto para regressar a casa

A família de luxemburgueses com três crianças, e as outras quatro pessoas que desesperam em Cabul para voltar para o Luxemburgo têm agora uma nova possibilidade de sair do Afeganistão disse o ministro Asselborn à RTL.