Esta quarta-feira a paragem do Impf-Bus é no estádio, em noite de futebol. Saiba ainda onde vai estar esta equipa móvel de vacinação esta semana.

Autocarro de vacinação contra a covid-19 com paragem no novo Estádio do Luxemburgo

O autocarro de vacinação estaciona esta quarta-feira no Estádio do Luxemburgo. Residentes maiores de 12 anos e trabalhadores transfronteiriços que queiram receber a vacina contra a covid-19, sem marcação prévia, só têm de se deslocar até lá.

A vacinação espontânea é proposta pela equipa móvel de testagem em larga escala, entre as 17h00 e as 20h00.

A ação de inoculação acontece à margem do jogo Luxemburgo – Azerbaijão, de apuramento para o campeonato do mundo de futebol, a realizar no Qatar no próximo ano. Este jogo marca também a inauguração oficial do novo estádio nacional de futebol e de râguebi, localizado na fronteira sul da Cidade do Luxemburgo, entre Cloche d’Or e Kockelscheuer.

Esta semana, o autocarro de vacinação faz paragens apenas na capital. Esta esta quinta-feira estará na feira popular Schueberfouer, em Limpertsberg, entre as 18h30 e as 22h30, e no domingo, no anfiteatro Park, em Kirchberg, das 17h00 às 20h30, no âmbito dos concertos ao ar livre “Pond Eclectic”.

Os interessados têm de apresentar o documento de identificação e o cartão da Segurança Social.

O Luxemburgo já administrou perto de 762 mil doses de vacinas ‘anticovid’, sendo que quase 391 mil residentes têm esquema vacinal completo. Para além do autocarro de vacinação, o centro Hall Victor Hugo, em Limpertsberg, propõe também a administração de vacinas sem necessidade de agendamento.



