Pandemia aumentou discursos de ódio e divisão da sociedade

Susy MARTINS

Os discursos de ódio aumentaram no ano passado, como também a polarização da sociedade. Um fenómeno que se deve às consequências da pandemia ligada à covid-19. Esta é a principal conclusão do relatório anual de 2021 do Centro contra a radicalização – respect.lu (link p/ a plataforma só se põe no fim do artigo) .

A estrutura foi criada em 2017 para acompanhar e aconselhar pessoas confrontadas com situações de extremismo e radicalização violenta.

No relatório consta que no ano passado a associação esteve confrontada com 49 situações e acompanhou 16 pessoas no quadro do programa “Diálogo em vez de ódio”. Segundo a organização, subsiste o risco de radicalização em todas as faixas etárias.

Em 2021, o centro acompanhou 15 jovens entre 12 e 18 anos, que se deixaram levar pela desinformação e teorias da conspiração. Estes jovens ultrapassaram as barreiras estipuladas pela lei e chegaram mesmo a integrar grupos extremistas.



