Previsto para janeiro deste ano, o projeto de lei que vai tornar legal a venda e a plantação de canábis no Grão-Ducado já leva um atraso de praticamente dois anos. À frente da cocaína, a erva é a droga mais atrativa para os jovens.

Pandemia atrasa a legalização da canábis

A ministra da Saúde Paulette Lenert confirmou que, embora o governo mantenha o compromisso de legalizar a canábis num curto espaço de tempo, o processo foi atrasado pela pandemia. O Contacto já tinha tentado perceber junto do Ministério em que pé estava a preparação do projeto de lei, mas a governante manteve-se em silêncio até à apresentação do Plano de Ação contra as drogas previsto para os próximos quatro anos, que decorreu esta segunda-feira, 12 de outubro.

Embora o resultado das reuniões governamentais sobre esta "matéria sensível" se mantenha no sigilo, a garantia é que os trabalhos estão a avançar. Com as metas da prevenção e da redução da oferta de estupefacientes, Paulette Lenert afasta a experiência do consumo turístico holandês. Diz que, no Grão-Ducado, a ideia não é legalizar a erva "porque é fixe". Pelo contrário, atribuir licenças para a comercialização da chamada "droga leve" tem como objetivo central o controlo do mercado e da qualidade da canábis, cada vez mais forte no mercado ilegal.

A ideia é, portanto, criar, através da legalização um mercado mais seguro. Num alerta à navegação, o Coordenador Nacional da Droga, Alain Origer, alerta para o nível crescente de perigosidade destas substâncias. Acrescenta inclusivamente que a canábis não é o que era há dez anos atrás.

O que se sabe?

Tal como no Canadá, os três pilares de ação são manter os consumidores afastados do mercado ilícito, reduzir de forma determinada os perigos mentais e físicos associados à canábis e combater o crime a nível da oferta.

Embora o esboço da lei não seja conhecido, há luzes sobre o futuro próximo. Sabe-se, por exemplo, que os produtores estarão sujeitos a critérios muito rígidos no que diz respeito à qualidade e à quantidade produzida do produto.

Dados relevantes, como o nível de canabinóides THC e canabidiol CBD, aparecerão no rótulo de cada quantidade vendida. Além disso, um código QR permitirá ao comprador obter detalhes sobre o local e a data de produção do produto.

Governo lança pacote de 80 medidas para combater a toxicodepêndencia Entre as 80 medidas lançadas para combater a toxicodependência, entre 2020 e 2024, está a criação de um centro terapêutico para menores, assim como a implementação de um esquema de troca e recuperação de seringas.

Inicialmente, o governo está a planear atribuir apenas 14 licenças de venda e um estabelecer um limite máximo de 30 gramas para os consumidores. O consumo continuará proibido em locais públicos. Ao contrário do que acontece em Espanha, o Grão-Ducado não quer dar licença de plantação aos consumidores. Deverá sim instituir dois locais de produção nacional para abastecer os postos de venda.





