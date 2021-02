Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e Differdange – as autarquias mais populosas do país – celebraram um total de 590 casamentos em 2020. Número é inferior ao registado em 2019, mas próximo do de 2018.

Pandemia adiou 60 casamentos nas três maiores comunas do país em 2020

Diana ALVES Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e Differdange – as autarquias mais populosas do país – celebraram um total de 590 casamentos em 2020. Número é inferior ao registado em 2019, mas próximo do de 2018.

Casar ou não casar em tempos de pandemia? As três maiores comunas do Luxemburgo – Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e Differdange – celebraram 590 casamentos em 2020, menos 173 do que no ano anterior. Mas isso não quer dizer que a culpa foi da pandemia, já que, em 2018, o número também rondou os 600.

Segundo dados revelados à Rádio Latina pelas autarquias, houve um total de cerca de 60 casamentos que estavam marcados para 2020 e que foram adiados ou cancelados. Em 2020, a autarquia do Luxemburgo celebrou 399 matrimónios, tendo registado cerca de uma dezena de cancelamentos e duas dezenas de adiamentos.

Mesmo assim, houve menos uma centena de casais a dar o nó na comuna da capital, face ao ano anterior, mas é impossível dizer se se trata de efeitos da pandemia ou se simplesmente houve menos pessoas a querer casar, já que o número de matrimónios no ano passado foi igual ao de 2018 (399).

Matrimónios por comuna

Esch-sur-Alzette celebrou 102 uniões (contra 132, em 2019, e 125 em 2018), sendo que seis não se realizaram na data inicialmente prevista devido ao confinamento.

Já a comuna de Differdange realizou 89 casamentos (contra 133, em 2019, e 106 em 2018) e registou duas dezenas de adiamentos.

Em Ettelbruck, a maior autarquia da região norte, o número de casamentos manteve-se estável desde 2018, oscilando entre 24 e 27, sendo que no ano passado foram adiados apenas três casamentos.

Note-se que as estatísticas globais sobre o total de casamentos realizados em todo o país ao longo de 2020 deverão ser divulgadas no final do mês de março, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Casar-se de máscara

Apesar da pandemia, as autarquias continuam a celebrar casamentos, mas mediante regras. Em todas, o uso da máscara é obrigatório durante toda a cerimónia. Aquilo que varia de comuna para comuna é o número de pessoas que podem estar presentes. Na do Luxemburgo, são permitidas apenas 12 pessoas, na de Esch-sur-Alzette 20, na de Differdange seis (excetuando o casal e os funcionários comunais) e na de Ettelbruck 18.



