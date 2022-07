Pandemia abranda. Casos positivos descem 14% numa semana

A taxa de incidência diminuiu em quase todos as faixas etárias, exceto nos maiores de 75 anos, onde se registou um pequeno aumento de 16%.

Seguindo a tendência da semana precedente, os números da pandemia continuam a recuar no Luxemburgo.

De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, na semana de 11 a 17 de julho, o número de pessoas com testes positivos para a covid-19 diminuiu de 5.616 para 4.830, ou seja, menos 14%.

Assim, a 17 de julho, o número de infeções ativas era de 10.780 quando, sete dias antes, a 10, estavam nas 11.665. A idade média das pessoas positivas é 41,9 anos.

Neste período, há a lamentar seis mortes por causa do vírus, sendo que a média dos óbitos é 81 anos.

Registou-se o mesmo número de internamentos que na semana anterior, ou seja, 28 pessoas foram hospitalizadas por causa da covid-19. Há um novo paciente nos cuidados intensivos. A idade média dos pacientes internados é 58 anos.

Em comparação com a semana precedente, a taxa de incidência diminuiu nas faixas etárias dos 0-14 anos (-23%), 15-29 (-15%), 30-44 (-13%), 45-59 (-17%), 60-74 (-6%). Registou-se um aumento de 16% na faixa etária dos maiores de 75.

São já 474.194 as pessoas que têm o calendário de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,9%.

