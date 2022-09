O pequeno panda vermelho fêmea nasceu em julho no zoo de Bettembourg, que se orgulha de o apresentar aos visitantes até ao encerramento em outubro.

Panda “milagre” nasce no zoo do Luxemburgo

O zoo de Bettembourg "Parc Merveilleux" tem agora mais uma cria para ser admirada pelos visitantes. Um nascimento pouco provável. Trata-se de um pequeno panda vermelho fêmea que nasceu no passado dia 10 de julho, anunciou orgulhosamente a administração do único parque de vida selvagem no país.

Esta "menina", cujo nome ainda não é conhecido, é filha da panda vermelho Reva, e do panda macho Nishu que vivem juntos no zoo desde o final de 2020.

O pequeno panda vermelho fêmea é filho de Reva e Nishu que vivem juntos desde o final de 2020, no zoo.

O nascimento de um panda vermelho é visto como "um pequeno milagre" para o parque. "O período de acasalamento dos pandas vermelhos decorre de janeiro a março, mas é preciso salientar que as fêmeas têm apenas uma única ovulação, com os nascimentos a ocorrerem entre junho e julho", explica o parque.

No ano passado, o casal teve duas crias, Nila e Rani, nascidas em julho, que muito surpreenderam o zoo, que na altura apelidou igualmente os nascimentos de "milagre", pois eram jovens e seria improvável procriarem tão cedo.



Por outro lado, a verdade é que Reva e Nishu se "dão bem desde o início". A mãe Reva chegou da Escócia em junho de 2018 e o pai Nishu, que nasceu em Görlitz, Alemanha, mudou-se também para o zoo de Bettembourg em junho de 2020. Contudo, "eles só vivem juntos desde novembro de 2020".



Já é possível ver a pequena cria mas há que ter sorte e paciência. "Ela habita com os pais no recinto. No entanto, atualmente é vista apenas raramente, quando a mãe sai de casa com ela", indica o Parc Merveilleux. Quem sabe se visitar o zoo até 9 de outubro, data de encerramento para o inverno, não terá sorte de ver o novo pandinha vermelho.

