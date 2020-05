Trata-se de um plano de despedimentos maciço já que a empresa conta atualmente 148 trabalhadores.

Panalpina despede mais de metade dos seus trabalhadores no Luxemburgo

A Panalpina vai cortar 88 postos de trabalho, no Grão-Ducado. Esses trabalhadores vão ficar sem emprego a partir do dia 1 de julho deste ano. Para eles, foi assinado um plano social entre a direção da empresa e a central sindical OGBL, que prevê entre outras medidas compensações financeiras baseadas na antiguidade dos funcionários na empresa ou ainda consoante a sua situação familiar.

Em comunicado, a OGBL denuncia o recurso a despedimentos em tempo de crise pandémica, mas diz que as negociações encetadas a 12 maio para a elaboração de um plano social resultaram numa redução no número de cortes de postos de trabalho, uma vez que a Panalpina tencionava despedir 101 funcionários.

Trata-se de um plano de despedimentos maciço já que a empresa conta atualmente 148 trabalhadores no Cargo Center do aeroporto do Findel e em Munsbach.

A Panalpina, empresa de transporte e de logística, foi comprada no ano passado pelo grupo dinamarquês DSV e decidiu recorrer a um novo sistema de gestão digital que vai levar ao despedimento de mais de metade dos efetivos. É a máquina a substituir o Homem.

